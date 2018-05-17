ДТП в Словакии: машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, при этом 8 человек получили ранения, из них 2 – тяжелые.

Авария произошла в результате выезда водителя легкового автомобиля Dacie Dokker на встречную полосу и последующего его столкновения с машиной скорой помощи, в которой находились 6 человек. Помимо водителя, в легковушке находился 1 пассажир, пишет РИА Новости.

В результате 8 человек получили ранения, из них 2 – тяжелые, все они с помощью вертолета и других прибывших машин с медиками доставлены в больницы ближайших городов", — сказала председатель полиции Яна Балогова.

После столкновения машина "Скорой помощи" вылетела в кювет. Тяжелые ранения получили 2 женщины пожилого возраста, находившиеся в качестве пациентов в медицинском автомобиле, добавила Балогова.

Полиция приступила к расследованию инцидента.







