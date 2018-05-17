"В проекте, который я предложил кишиневцам, отдельным вопросом значится спорт, молодежь, наши дети. Я говорил, что мы создадим игровые площадки для детей, площадки для занятия спортом, говорил о многофункциональном зале, который нужно построить в Молдове", - сказал Андрей Нэстасе.

Напомним, Демпартия Молдовы запустила инфраструктурный проект, который обеспечит место Молдовы на карте международных спортивных мероприятий. Речь идет о проекте „Chișinău Arena” – комплексе, в котором можно будет проводить мероприятия различных форматов, вместимостью 3-5 тысяч людей.

Проект будет реализован в рамках частно-государственного партнерства с международными компаниями. Строительство и сдача в эксплуатацию комплекса займет около года.