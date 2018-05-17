На перекрестке Балканского шоссе и Петриканской установили "умные" светофоры

На одном из самых загруженных перекрестков столицы - Балканского шоссе и Петриканской - включили адаптивную систему управления дорожным движением. Здесь поставили "умные" светофоры. Ситуацию на развязке фиксируют детекторы транспорта, и там, где машин больше, дольше горит зеленый свет. Так что нескончаемых пробок, на которые жаловались водители, здесь больше не будет.

Заняла установка системы две недели. Потратили на нее 600 тысяч леев.



"После ремонта Петриканская улица стала стала одной из самых оживленной в Кишиневе. Балканское шоссе тоже загружено, и здесь всегда выстраивались пробки", - cообщил пресс-секретарь мэрии Кишинева Вадим Брынзанюк.



Это было последнее распоряжение, подписанное Сильвией Раду, когда она исполняла обязанности столичного мэра. До этого по ее же распоряжению светофор поставили в Дурлештах - на перекрестке Балканского шоссе, улицы Владимиреску и дороги к столичному пригороду Думбрава.







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