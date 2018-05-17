Пользователи Сети сравнили реальность с фотографиями на booking.com

Пользователь Twitter @jennykershawx поделилась фотографиями из отеля, в котором она отдыхала во Вьетнаме, снабдив их плачущими от смеха эмодзи и написав: «Наш гостиничный бассейн. Booking.com vs реальность».

За пару дней фотографии набрали более 69 000 ретвитов. Пользователи Сети заметили, что ступеньки, ведущие в бассейн, настолько малы, что слово «welcome» не уместилось на них целиком, пишет moya-planeta.ru

Житель Лондона Крис Вернацца присоединился к дискуссии, написав, что ему это чувство знакомо, и тоже поделился фотографиями неудачного бронирования в Барселоне: в его номере и вид из окна, и само окно были поддельными. «Могли бы уж тогда вставить собор Гауди или еще что-нибудь красивое», — добавил он.

Обратив внимание на вирусные твиты с фотографиями, компания Booking.com предложила оригинальному пользователю разобраться с проблемой, на что Дженни ответила, что не заинтересована в подаче официальной жалобы, а фотографии разместила просто для смеха.