В Швейцарии полиция задержала вооружённого мужчину в костюме Дэдпула

Полиция в швейцарском Лугано (кантон Тичино) задержала мужчину в костюме Дэдпула, вооруженного двумя пистолетами, которые, как выяснилось позднее, оказались муляжами.

Инцидент произошел вечером во вторник. "Нам сообщили о подозреваемом с двумя пистолетами", — рассказали в полиции. Однако правоохранители быстро установили, что мужчина не собирался открывать стрельбу, а всего лишь является косплеером, сообщает РИА Новости.

По словам задержанного, он направлялся на предпремьерный показ фильма "Дэдпул 2".

Напомним, мировая премьера блокбастера о болтливом наемнике-супергерое Дэдпуле, состоялась во вторник 15 мая.



