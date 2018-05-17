СМИ нашли общую черту большинства серийных убийц

Согласно исследованию, проведенному The Mirror, большинство серийных убийц, имеют одну общую черту.

Все они - тельцы. То есть, большинство убийц родились между 20 апреля и 20 мая.

При этом самые жуткие и жестокие из них родились 21 апреля и 18 февраля, пишет ren.tv

К числу известных серийных убийц, родившихся в апреле и мае, Леви Беллфилд, Альберт Фиш, Стив Райт и Марта Бек.