В прошлом году ВВП Молдовы вырос на 4,5%

На 4,5% вырос в прошлом году валовой внутренний продукт страны, превысив 150 миллиардов леев. Это выше ранее прогнозируемых результатов Всемирного банка на 0,8 процентного пункта.

Официальным фактором роста ВВП остаётся потребление, здесь увеличение составило почти 5%. Примерно на 5,5% выросли инвестиции. Рост в торговле превысил один процентный пункт. Примерно такое же увеличение зарегистрировали и в сельском хозяйстве. А вот рост в промышленности составил 0,4 процентного пункта.



На текущий год эксперты прогнозируют экономический рост на уровне 3,8%. Это зависит в том числе от снижения инфляции с 6,6%, зарегистрированных в 2017 году, до 5%, прогнозируемых на этот год.



"Наблюдается снижение инфляции, которое обусловлено укреплением молдавского лея. Таким образом падают цены на импортные товары, которые приобретают в национальной валюте", - cказал экономист Всемирного банка Марчел Киструга.



Однако эксперты не исключают, что на росте экономики может сказаться снижение производства.



"Пока происходит восстановление экономики, нужно найти решения для стимулирования производительности. А для этого нужно улучшить человеческий капитал", - cообщила экономист Всемирного банка Галина Винселетт.



Эксперты также прогнозируют снижение уровня бедности. По их расчётам, в 2019 году этот показатель не превысит 11,7%.





