Учёные нашли кислород в одной из самых первых галактик

Возраст обнаруженного на "дальних мирах" кислорода может составлять более 13 млрд лет.

Учёные из международной исследовательской группы под руководством японского учёного Такуя Хасимото при помощи радиотелескопа ALMA и оптического телескопа Very Large Telescope смогли обнаружить следы кислорода в одной из самых первых галактик, образовавшихся спустя всего 500 млн лет после большого взрыва. Симуляция и расчёт по известным данным относительно процессов звёздообразования позволили учёным предположить, что первые звёзды в ней начали формироваться более 13,5 млрд лет назад.

В ходе наблюдений за галактикой MACS1149-JD1 учёным удалось обнаружить слабое свечение ионизированного кислорода, образовавшегося практически "сразу после" Большого взрыва, положившего начало Вселенной. Кроме того, использование телескопа VLT позволило обнаружить и другой химический элемент, необходимый для формирования простейших форм жизни, — водород. Исследование MACS1149-JD1 позволило учёным предположить, что все ранее обнаруженные и зарегистрированные галактики могут быть существенно старше, чем принято считать, пишет life.ru