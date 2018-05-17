На Гавайях начались землетрясения

Всплеск активности вулкана Килауэа привёл к серии подземных толчков магнитудой от 4,5 до 5 баллов по шкале Рихтера, сообщает Business Insider. Жители островов начали сообщать о повреждении зданий, трещинах на дороге и раскалённых камнях, которые выбрасывались вулканом.

Геологическая служба США просит жителей Гавайских островов, находящихся в непосредственной близости от района активности, при начале подземных толчков не выходить из дома и по возможности найти укрытие.

Красный уровень опасности из-за извержения вулкана, объявленный Геологической службой США, по-прежнему сохраняется. Угрозу для жизни и здоровья людей представляют не только лавовые потоки, но и массивные куски породы длиной до 60 см, выбрасываемые вулканом в разные стороны, пишет life.ru