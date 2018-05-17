Исследование: озоновый слой Земли начал разрушаться

Учёные из NASA считают, что одно из государств нарушает Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, и в промышленных масштабах занимается синтезом трихлорфторметана — вещества, широко используемого в промышленности.

Исследователи выяснили, что производство и применение веществ, запрещённых соглашением от 1985 года, с 2012 года выросло на 25%, что способствует "износу" озонового слоя и образованию озоновых дыр.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований заявляют, что масштабы производства и выбросов вещества позволяют сузить район поиска вероятного виновника глобальной экологической катастрофы до нескольких районов в Юго-Восточной Азии, однако более точный прогноз экологи и климатологи дать не могут, пишет life.ru

Уменьшение озонового слоя может спровоцировать резкий рост заболеваемости на планете, а также провоцирует рост средней температуры, усугубляя и без того тяжкие последствия глобального потепления.