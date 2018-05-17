В Швейцарии полиция задержала мужчину в костюме Дэдпула

Швейцарские полицейские задержали мужчину, который был одет в костюм Дэдпула.

Полицейские получили сообщение, что мужчина вооружен. У него на самом деле были два пистолета, которые оказались муляжами, передает Газета.ру.

Как выяснилось позднее, мужчина надел костюм персонажа, чтобы вместе с другом посмотреть фильм «Дэдпул 2».