Суд ЕС заступился за пчел и подтвердил ограничения на вредные для них пестициды

Суд Европейского Союза подтвердил правомерность принятого пять лет назад решения стран ЕС частично запретить использование трех наносящих вред пчелам инсектицидов, входящих в группу неоникотиноидов. В четверг, 17 мая, суд в Люксембурге "в полной мере" отклонил соответствующий иск немецкого химического концерна Bayer и швейцарского концерна Syngenta.

Суд указал на новые научные данные, согласно которым имидаклоприд, клотианидин и тиаметокс негативно воздействуют на пчел, а снижение популяции пчел в последние годы связано с использованием пестицидов в сельском хозяйстве. Пчелы играют важную роль в опылении сельскохозяйственных культур, поэтому сокращение их численности может повлечь за собой проблемы с продовольствием, указал суд. Требования, касающиеся защиты здоровья населения и защиты окружающей среды, более важны, нежели экономические интересы, отмечается далее в постановлении.

Концерны добивались признания недействительными введенные Еврокомиссией в 2013 году ограничения на использование. Концерн Syngenta потребовал возмещения ущерба в размере не менее 367,9 млн евро, передает dw.com.

Одновременно суд ЕС удовлетворил иск концерна BASF, опротестовавшего запрет инсектицида фипронил, и объявили этот запрет недействительным, так как он был введен без предварительной оценки последствий.

В конце апреля 2018 года ЕС принял еще одно постановление, полностью запретив использование неоникотиноидов имидаклоприд, клотианидин и тиаметокс под открытым небом. Применение этих субстанций в теплицах по-прежнему разрешено. Ранее Европейское ведомство по безопасности продуктов питания (EFSA) подтвердило токсичность неоникотиноидов для диких и медоносных пчел. Эти субстанции поражают центральную нервную систему насекомых, приводят к их параличу и смерти.