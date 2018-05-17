Самый большой парашют в мире прошел первые испытания

Парашют диаметром 35 метров, разработанный для марсианской миссии, прошел первые испытания. Планируется, что он будет использован для приземления марсохода на поверхность Красной планеты в 2021 году.

Как сообщает Моя планета, вес парашюта составляет 90 кг, длина строп — 5 км, требуется пять рабочих дней, чтобы правильно собрать и уложить его. Во время испытаний вертолет поднял тестовый модуль весом в полтонны на высоту 1 200 метров и сбросил вниз. Парашют раскрылся после 12 секунд свободного падения и благополучно приземлил модуль.

Инженер Европейского космического агентства Стефан Ланглуа рассказал Space.com: «Мы пытались проверить, как парашют будет раскрываться, как быстро он наполнится воздухом. То, что мы делаем, не имитирует условия Марса, но планируем другой эксперимент на большей высоте. Он позволит нам понять, как все будет происходить на Красной планете».

Для высадки модуля специалисты будут использовать два таких парашюта, потому что вес марсохода составляет около двух тонн. Новый марсоход разрабатывается Роскосмосом и Европейским космическим агентством, первая модель уже была высажена на Марс в 2016 году.