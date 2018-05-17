Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха

Эксперты сайта Skyscanner проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах, чтобы выбрать самые бюджетные направления для летнего отдыха.

Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии. Отдохнуть там вдвоем можно в среднем за $1396, включая расходы на авиаперелет, питание, проживание, транспорт и развлечения. На второй месте — Азербайджан.

Хотя страна не ассоциируется с пляжным отдыхом, она расположена на побережье Каспийского моря, так что возможности для «отпуска на море» тут имеются. Две недели на двоих обойдутся в $1602, передает Моя планета.

Третьим лидером стал Вьетнам. Хотя авиабилеты стоят достаточно дорого, общая стоимость поездки будет ниже, чем в ту же Болгарию или Черногорию. Дело в том, что расходы на месте в этой стране небольшие. За двухнедельный отдых на двоих придется заплатить $1608.

Также в первую десятку бюджетных направлений для отдыха попали Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория