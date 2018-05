Bloomberg: в этом году быстрее всех богатеют миллиардеры из Франции

Франция обошла все страны мира по темпу роста богатства миллиардеров, которые за первые пять месяцев 2018 года сумели увеличить свое состояние на 12%, пишет РБК.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, который ведется в режиме реального времени, 13 богатейших жителей этой страны с начала года увеличили свое состояние на 27,6 млрд. По темпам роста капиталов французы опередили японцев, китайцев и американцев, которые тоже богатели, но значительно медленнее.

Быстрее всех богатели Бернар Арно и Франсуа Пино, которые на двоих заработали за пять месяцев 22,3 млрд долларов. Арно с состоянием 76,4 млрд долларов возглавляет бизнес-группу LVMH, которая владеет брендами Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Dior, Givenchy, Kenzo, Bulgari, Hublot. 81-летний Пино (с состоянием, оценивающимся в 35,5 млрд долларов) руководит группой Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Puma, а также аукционный дом Christie's в Лондоне, передает newsru.com.

Причиной роста доходов Арно и Пино Bloomberg называет возросший спрос на люксовые бренды в Китае, а также стремительное развитие электронной торговли. В начале апреля Bloomberg назвал Арно самым богатым человеком в Европе, тогда его состояние оценивалось в 70,7 млрд долларов. Он обошел испанского бизнесмена Амансио Ортегу с состоянием в 70,2 млрд долларов.

2,4 млрд долларов с начала года заработали владельцы Chanel, братья Ален и Жерар Вертхаймеры, 3,7 млрд долларов - богатейшая жительница Франции, владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

При этом 2,6 млрд долларов c начала года потерял телекоммуникационный магнат, совладелец газеты Le Monde и владелец прав на песню Фрэнка Синатры My Way Ксавье Ниль.