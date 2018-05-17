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Bloomberg: в этом году быстрее всех богатеют миллиардеры из Франции
// фото: REUTERS
18:57, 17 May 2018
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Франция обошла все страны мира по темпу роста богатства миллиардеров, которые за первые пять месяцев 2018 года сумели увеличить свое состояние на 12%, пишет РБК.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, который ведется в режиме реального времени, 13 богатейших жителей этой страны с начала года увеличили свое состояние на 27,6 млрд. По темпам роста капиталов французы опередили японцев, китайцев и американцев, которые тоже богатели, но значительно медленнее.

Быстрее всех богатели Бернар Арно и Франсуа Пино, которые на двоих заработали за пять месяцев 22,3 млрд долларов. Арно с состоянием 76,4 млрд долларов возглавляет бизнес-группу LVMH, которая владеет брендами Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Dior, Givenchy, Kenzo, Bulgari, Hublot. 81-летний Пино (с состоянием, оценивающимся в 35,5 млрд долларов) руководит группой Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Puma, а также аукционный дом Christie's в Лондоне, передает newsru.com.

Причиной роста доходов Арно и Пино Bloomberg называет возросший спрос на люксовые бренды в Китае, а также стремительное развитие электронной торговли. В начале апреля Bloomberg назвал Арно самым богатым человеком в Европе, тогда его состояние оценивалось в 70,7 млрд долларов. Он обошел испанского бизнесмена Амансио Ортегу с состоянием в 70,2 млрд долларов.

2,4 млрд долларов с начала года заработали владельцы Chanel, братья Ален и Жерар Вертхаймеры, 3,7 млрд долларов - богатейшая жительница Франции, владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс.

При этом 2,6 млрд долларов c начала года потерял телекоммуникационный магнат, совладелец газеты Le Monde и владелец прав на песню Фрэнка Синатры My Way Ксавье Ниль.




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