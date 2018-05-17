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Первый транш макрофинансовой помощи могут перевести Молдове совсем скоро
// фото: moldpres.md
19:04, 17 May 2018
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Реформы в Молдове идут по плану, поэтому республика и дальше может рассчитывать не поддержку Евросоюза. Об этом по итогам встречи с главой кабмина заявила еврокомиссар по региональной политике Корина Крецу. Она подчеркнула, что первый транш обещанной макрофинансовой помощи Кишинев получит в ближайшее время.

"Мы здесь, чтобы помочь вам в реализации реформ в ключевых областях. Надеемся, первый транш макрофинансовой помощи в 30 миллионов евро поступит в Молдову до летних каникул. А второй и третий - на тех же условиях поступят в конце этого года или в начале следующего", - cообщила еврокомиссар по региональной политике Корина Крецу. 

Еврокомиссар добавила, что ЕС намерен и дальше финансировать инфраструктурные проекты, запущенные в Молдове. А глава кабмина подчеркнул, что реформы доведут до конца. 

"Мы реалисты и знаем, где есть прогресс, а где отставание. И мы знаем как устранить эти задолженности. Именно поэтому Европейский союз дает нам возможность пользоваться этими фондами. Все зависит от нашего потенциала, от нашей способности освоить эти средства здесь, в Кишиневе", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Также в программе визита еврокомиссара в Молдову - лекция в Экономической академии и открытие европейского городка в Унгенах.




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