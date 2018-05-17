Схвачен британский грабитель, скрывавшийся под 75 поддельными именами

В испанском курортном регионе Коста-дель-Соль полицейские арестовали гражданина Великобритании, которого подозревают в ограблении. Злоумышленник скрывался за рубежом, используя десятки фальшивых удостоверений личности, приводит курьезные подробности The Local Spain.

36-летний Стиви Аткинс, причастный к вооруженному ограблению в графстве Эссекс, был задержан в Марбелье (Андалусия) патрулем испанской полиции около 2:00 8 мая. Британец предъявил блюстителям закона фальшивый документ, стремясь скрыть свое имя. Сотрудники полиции разоблачили обманщика, а потом проверили его по своим базам и выяснили, что попавший к ним в руки Стиви Аткинс числится в международном розыске.

В настоящий момент британские силовики готовятся к экстрадиции Аткинса, о чем сообщалось на минувшей неделе в микроблоге полиции Эссекса в Twitter.

По данным полиции, Аткинс использовал 75 поддельных удостоверений личности. Он также пытался подкупить офицеров полиции, предлагая им взятку в 500 евро, если они отпустят его. В связи с этим Аткинсу добавили еще одно обвинение, передает newsru.com.

Известно, что "многоликого" британца объявили в розыск в марте 2018 года. По данным сыщиков, Аткинс участвовал в вооруженном ограблении инкассаторов в декабре 2016 года. Тогда двое преступников в масках, вооруженные двустволкой, забрали у двух охранников 235 тысяч фунтов стерлингов (почти 270 тысяч евро). Ограбление произошло в тот момент, когда инкассаторы остановились возле одного из супермаркетов в Уитхеме, чтобы пополнить запасы купюр в банкомате. С места происшествия грабители скрылись на внедорожнике BMW.

Позднее 29-летнего сообщника Аткинса Джо Тернера задержали. Прошлым летом его приговорили к 15 годам тюрьмы.