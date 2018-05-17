Еврокомиссия подаст в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Еврокомиссия подаст в суд Евросоюза иск против Германии и еще пяти стран за несоблюдение ими норм загрязнения воздуха. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла. Ответчиками также выступят Великобритания, Франция, Италия, Венгрия и Румыния.

Загрязнение воздуха в Германии выражается в основном в повышенном содержании в воздухе оксидов азота, содержащихся в выхлопных газах дизельных двигателей, на оживленных улицах больших городов, передает dw.com. Еврокомиссия обвиняет немецкие власти в слишком мягком отношении к производителям дизельных двигателей, которые на улицах городов выделяют больше вредных веществ, нежели было показано в ходе тестов.

Согласно правовой системе ЕС, страны должны "обладать функционирующей и действенной системой санкций, чтобы удержать автопроизводителей от нарушения действующих правил", считает Еврокомиссия.

27 февраля Федеральный административный суд в Лейпциге постановил, что власти немецких городов вправе по своему усмотрению вводить запреты на движение по особенно загазованным улицам для дизельных машин.