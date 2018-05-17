Юлия Самойлова думала отказаться от участия в Евровидении

Юлия Самойлова рассказала на пресс-конференции, что думала отказаться от участия в Евровидении-2018, но решила, что справится.

Певица не смогла пробиться в финал песенного конкурса, который в этом году проходил в Лиссабоне.

"У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", — сказала Самойлова.

Победительницей стала Нетта Барзилай из Израиля. Юлия Самойлова отметила, что Нетта заняла первое место заслуженно, так как у нее был "яркий, зажигательный номер", передает отметила, что Нетта заняла первое место заслуженно, так как у нее был "яркий, зажигательный номер", передает РИА Новости

По словам Самойловой, на критику в соцсетях и СМИ она старается реагировать спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу <…>. Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны", — добавила Самойлова.

В следующем году Евровидение пройдет в Иерусалиме