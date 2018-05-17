Сильвия Раду:Настоящие дебаты я проводила ежедневно на улице с рядовыми гражданами

Независимый кандидат в столичные мэры Сильвия Раду объяснила, почему согласилась участвовать лишь в одних дебатах в самом начале предвыборной кампании.

По ее словам, политики приходят на дебаты для того, чтобы делать популистские заявления, невыполнимые обещания и обливать оппонентов ложью. Об этом Сильвия Раду написала на своей странице в соцсетях. Такие дебаты, по мнению независимого кандидата в мэры Кишинева, не приносят пользу рядовым гражданам. Поняв, что она не хочет и не может соревноваться с политиками в умении врать и фантазировать, Раду отказалась от таких неконструктивных публичных споров.

Взамен она продолжала ежедневно встречаться с рядовыми гражданами, выслушивать их пожелания и отвечать на их вопросы. Ранее Сильвия Раду неоднократно подчеркивала, что именно рядовые жители Кишинева - лучшие советчики по решению проблем муниципия. А будущий мэр должен приземлённо обещать людям лишь то, что реально воплотить в жизнь. Так в свою предвыборную кампанию кандидат включила всего 11 пунктов, которые, на ее взгляд, можно реализовать за предстоящий один год - срок, на который сейчас избирают столичного градоначальника