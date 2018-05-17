СИЛЬВИЯ РАДУ: пусть Нэстасе и Чебан обезьянничают и дальше на ТВ, а мэрия станет зоной, свободной от политики.

Независимый кандидат в мэры Кишинева - Сильвия Раду встретилась с жителями домов по улице Алба Юлия в секторе Буюканы.

Ранее там появилась детская площадка, обустроенная предпринимателем, решившим поддержать кампанию Сильвии Раду "Сделай что-то полезное для Кишинева". Кандидат в мэры отметила, что теперь дети окрестных дворов могут играть на новой, столь долгожданной площадке. Раду подчеркнула, что этот небольшой, но важный проект будет радовать рядовых людей куда дольше, нежели лица Иона Чебана и Андрея Нэстасе - двух других кандидатов на пост градоначальника Кишинева. Независимый кандидат вновь обозначила, что в отличии от своих оппонентов, которые участвуют в телевизионных дебатах и соревнуются в умении врать и делать популистские заявления, она ежедневно встречается с рядовыми гражданами. А вместо траты огромных денег на размещения агитационной рекламы, Сильвия Раду призвала всех, кто хочет поддержать ее кампанию финансово, реализовать в городе нужные проекты.Так в Кишиневе и пригородах появились новые детские площадки и были посажены цветы. Облагораживание города, по мнению Сильвии Раду, приносит гораздо больше пользы от предвыборной кампании, нежели размещение по городу рекламных щитов.

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