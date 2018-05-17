Независимый кандидат в мэры Кишинева - Сильвия Раду встретилась с жителями домов по улице Алба Юлия в секторе Буюканы.
Ранее там появилась детская площадка, обустроенная предпринимателем, решившим поддержать кампанию Сильвии Раду "Сделай что-то полезное для Кишинева". Кандидат в мэры отметила, что теперь дети окрестных дворов могут играть на новой, столь долгожданной площадке. Раду подчеркнула, что этот небольшой, но важный проект будет радовать рядовых людей куда дольше, нежели лица Иона Чебана и Андрея Нэстасе - двух других кандидатов на пост градоначальника Кишинева. Независимый кандидат вновь обозначила, что в отличии от своих оппонентов, которые участвуют в телевизионных дебатах и соревнуются в умении врать и делать популистские заявления, она ежедневно встречается с рядовыми гражданами. А вместо траты огромных денег на размещения агитационной рекламы, Сильвия Раду призвала всех, кто хочет поддержать ее кампанию финансово, реализовать в городе нужные проекты.Так в Кишиневе и пригородах появились новые детские площадки и были посажены цветы. Облагораживание города, по мнению Сильвии Раду, приносит гораздо больше пользы от предвыборной кампании, нежели размещение по городу рекламных щитов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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