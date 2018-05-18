Кандидата в мэры Бельц Николая Григоришина снова поймали на лжи – долг Водоканала за электричество не оплачен

Информационный порта gzt.md опубликовал разоблачительную статью с документами, которые подтверждают беспринципную ложь Николая Григоришина.

Претендент на пост мэра Бельц от политформирования «Наша партия» - Николай Григоришин заявил о погашении исторического долга Водоканала за электроэнергию. На своей странице в соцсетях политик заявил, что мэрия заплатила 8,5 млн леев из долга в 13 млн леев перед Ред-Норд и Ред-Норд-Вест. «Его накопила прошлая власть. Мы погасили 8,5 млн леев! До этого долги только накапливались».

Журналисты опубликовали выписку из которой видно, что долг Водоканала перед поставщиком составляет на 30 апреля почти 13 млн леев.