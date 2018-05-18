Андрей Нэстасе заставляет свою больную мать участвовать в политической акции: «Мама, если я сказал тебе прийти – значит ты придешь! Никакую машину я за тобой не пришлю, сядь в 7 утра на маршрутку».
Аудиозапись телефонного разговора лидера партии «Платформа достоинство и правда» Андрея Нэстасе с его мамой была разослана этой ночью во многие СМИ Молдовы. Как пишет портал democracy.md, из этой записи ясно, как Нэстасе заставляет свою больную мать приехать в Кишинев из села Мындрешты, Теленештского района для участия в его политическом мероприятии. Кандидат в мэры настаивает, чтобы мама приехала на микроавтобусе в 7 утра.
- Мама, завтра ты приедешь в Кишинев. У меня запланировано мероприятие.
- Андрюша, я не могу. Я даже не понимаю, о чем идет речь, что ты там запланировал. Ты бы хоть объяснил.
- Мама, если я говорю, что надо – значит надо. Неважно, для чего.Автор разосланного в прессу сообщения поясняет, что этот телефонный разговор состоялся примерно в полночь. Политик, который и раньше использовал свою мать в сомнительных целях, при этом не собирается отправить за мамой машину. И это несмотря на то, что женщине почти 80 лет и она с трудом передвигается.
«Это каким сыном нужно быть, чтобы примерно в полночь, после 23:00, позвонить пожилой матери в ее почти 80 лет и потребовать, что она кровь из носу завтра приехала в Кишинев, потому что ты, видите ли, запланировал мероприятие? У него лично два автомобиля, по городу его возит Македон на своем Porsche. При этом Нэстасе заставляет свою родную мать приехать в Кишинев самой, на маршрутку, которая выезжает из села в 7 часов утра. Значит, чтобы успеть, пожилая женщина должна встать как минимум на 2 часа раньше,» - возмущается автор письма.
- Мама, приезжай завтра в Кишинев. Машину я за тобой не отправлю. Хорошо помойся, красиво оденься, сядешь на утреннюю маршрутку в 7 утра. И это не обсуждается!
- Я не поеду в Кишинев. Я здесь была у доктора, он мне сказал, что с глазами у меня проблем нет, а вот мозг не здоров. Запретил мне нервничать. Вообще он мне много чего запретил делать.
И все же пожилая женщина подчинилась требованию сына и приехала на то самое мероприятие. Тогда Андрей Нэстасе объявил о своем участии в предвыборной гонке. Андрей напоказ подарил матери букет хризантем, сделал с ней фотографию для фэйсбука. Представляете? Каких усилий пожилой матери Андрея Нэстасе стоила эта его банальная публикация в соцсетях! Он вызвал маму из села для 200 лайков.Но самое ужасное, что в 2016 году мать Андрея Нэстасе, рядовая пенсионерка, утверждала журналистам, что не знает ни о каких миллионах евро, которые ее сын начисляет на ее банковские счета. Более того, женщина тогда призналась, что собирает деньги из пенсии на операцию. Уже 2018 год. А старая, больная женщина так и не была прооперирована. А состояние ее здоровья лишь ухудшилось.
И хотя посаженный отец Андрея Нэстасе, Виктор Цопа владеет якобы современной медицинской клиникой прямо в центре Кишинева - "Centrul de Diagnostic German», здоровье родной матери Нэстасе доверил рядовому семейному врачу села Мындрешты. Ну а приезжая в Кишинева самостоятельно на утренней маршрутке, пожилая женщина проходит лишь бесплатный медицинский осмотр, предоставляемый государством по полису медицинского страхования.
- Мама, ты возьми обязательно полис и все документы, которые у тебя есть, чтобы мы пошли в больницу на консультацию. Нэстасе продолжает унижать родную мать. А любит он ее только в фэйсбуке для лайков.
Комментарии
- Отпечатано 750 тысяч избирательных бюллетеней для выборов, которые состоятся 20 мая
- Раду: пусть Нэстасе и Чебан обезьянничают и дальше на ТВ, а мэрия станет зоной, свободной от политики.
- Сильвия Раду: настоящие дебаты я проводила ежедневно на улице с рядовыми гражданами
- Аналитик Jurnal TV — об Андрее Нэстасе: «У него высокий негативный рейтинг»
- Додон: Ренато Усатый – человек с больным воображением на грани психологического срыва
- Пресса Румынии о поддержке Андрея Нэстасе некоторыми политиками из Ясс: они помогают человеку молдавских преступников
- Еврокомиссар Корина Крецу посетит с рабочим визитом Молдову
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- Конструктивный диалог: Павел Филип встретился с отечественными предпринимателями
- Сбежавший Ренато Усатый дал свои прогнозы в отношении избирательной гонки
- На Прикарпатье поезд врезался в автомобиль, есть жертвы
- Пенсионер сделал дом из самолета, перевозившего тело миллиардера
- В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
- Бьюти-блогер рассказала, как добиться идеального фото
- У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Раду: пусть Нэстасе и Чебан обезьянничают и дальше на ТВ, а мэрия станет зоной, свободной от политики.
- Юлия Самойлова думала отказаться от участия в Евровидении
- Додон: Ренато Усатый – человек с больным воображением на грани психологического срыва
- В Кишинёве без вести пропал 65-летний мужчина
- Еврокомиссия подаст в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- Предсказана скорая вулканическая катастрофа в США
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei