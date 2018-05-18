Андрей Нэстасе заставляет свою больную мать участвовать в политической акции

Андрей Нэстасе заставляет свою больную мать участвовать в политической акции: «Мама, если я сказал тебе прийти – значит ты придешь! Никакую машину я за тобой не пришлю, сядь в 7 утра на маршрутку».

Аудиозапись телефонного разговора лидера партии «Платформа достоинство и правда» Андрея Нэстасе с его мамой была разослана этой ночью во многие СМИ Молдовы. Как пишет портал democracy.md, из этой записи ясно, как Нэстасе заставляет свою больную мать приехать в Кишинев из села Мындрешты, Теленештского района для участия в его политическом мероприятии. Кандидат в мэры настаивает, чтобы мама приехала на микроавтобусе в 7 утра.

- Мама, завтра ты приедешь в Кишинев. У меня запланировано мероприятие.

- Андрюша, я не могу. Я даже не понимаю, о чем идет речь, что ты там запланировал. Ты бы хоть объяснил.

- Мама, если я говорю, что надо – значит надо. Неважно, для чего.Автор разосланного в прессу сообщения поясняет, что этот телефонный разговор состоялся примерно в полночь. Политик, который и раньше использовал свою мать в сомнительных целях, при этом не собирается отправить за мамой машину. И это несмотря на то, что женщине почти 80 лет и она с трудом передвигается.

«Это каким сыном нужно быть, чтобы примерно в полночь, после 23:00, позвонить пожилой матери в ее почти 80 лет и потребовать, что она кровь из носу завтра приехала в Кишинев, потому что ты, видите ли, запланировал мероприятие? У него лично два автомобиля, по городу его возит Македон на своем Porsche. При этом Нэстасе заставляет свою родную мать приехать в Кишинев самой, на маршрутку, которая выезжает из села в 7 часов утра. Значит, чтобы успеть, пожилая женщина должна встать как минимум на 2 часа раньше,» - возмущается автор письма.

- Мама, приезжай завтра в Кишинев. Машину я за тобой не отправлю. Хорошо помойся, красиво оденься, сядешь на утреннюю маршрутку в 7 утра. И это не обсуждается!

- Я не поеду в Кишинев. Я здесь была у доктора, он мне сказал, что с глазами у меня проблем нет, а вот мозг не здоров. Запретил мне нервничать. Вообще он мне много чего запретил делать.

И все же пожилая женщина подчинилась требованию сына и приехала на то самое мероприятие. Тогда Андрей Нэстасе объявил о своем участии в предвыборной гонке. Андрей напоказ подарил матери букет хризантем, сделал с ней фотографию для фэйсбука. Представляете? Каких усилий пожилой матери Андрея Нэстасе стоила эта его банальная публикация в соцсетях! Он вызвал маму из села для 200 лайков.Но самое ужасное, что в 2016 году мать Андрея Нэстасе, рядовая пенсионерка, утверждала журналистам, что не знает ни о каких миллионах евро, которые ее сын начисляет на ее банковские счета. Более того, женщина тогда призналась, что собирает деньги из пенсии на операцию. Уже 2018 год. А старая, больная женщина так и не была прооперирована. А состояние ее здоровья лишь ухудшилось.

И хотя посаженный отец Андрея Нэстасе, Виктор Цопа владеет якобы современной медицинской клиникой прямо в центре Кишинева - "Centrul de Diagnostic German», здоровье родной матери Нэстасе доверил рядовому семейному врачу села Мындрешты. Ну а приезжая в Кишинева самостоятельно на утренней маршрутке, пожилая женщина проходит лишь бесплатный медицинский осмотр, предоставляемый государством по полису медицинского страхования.

- Мама, ты возьми обязательно полис и все документы, которые у тебя есть, чтобы мы пошли в больницу на консультацию. Нэстасе продолжает унижать родную мать. А любит он ее только в фэйсбуке для лайков.