Отпечатано 750 тысяч избирательных бюллетеней для выборов, которые состоятся 20 мая

Для новых местных выборов от 20 мая, которые пройдут в муниципиях Кишинёв, Бэлць и в пяти других населённых пунктах, отпечатаны 752 460 бюллетеней, из которых 474 816 – на румынском языке, а остальные – на русском.

Для муниципия Кишинёв отпечатано 634 547 бюллетеней, в том числе 408 080 – на румынском языке. Исполняющий обязанности главы Службы по связям с общественностью ЦИК Корнелиу Пасат сообщил, что ширина бюллетеня составит 14 см, а длина – 34,4 см, он будет самым длинным из отпечатанных бюллетеней, поскольку в него включено наибольшее количество кандидатов. Стоимость одного избирательного бюллетеня для Кишинёва составляет 28 банов.

Для муниципия Бэлць отпечатаны 105 275 бюллетеней, из которых 54 398 – на румынском языке. Стоимость одного бюллетеня здесь составляет 24 бана. Столько же стоят и бюллетени для пяти остальных населённых пунктов.

Распределение бюллетеней среди избирательных советов населённых пунктов начнётся в пятницу.

20 мая пройдут новые выборы примаров в семи населённых пунктах: в муниципии Кишинёв, муниципии Бэлць, коммунах Леушень и Немцень района Хынчешть, коммуне Воловица района Сорока, коммуне Жора де Мижлок района Орхей и коммуне Пырлица района Унгень.

Напомним, в начале предвыборного года вновь всплыл старый вопрос: каково реальное число избирателей в Республике Молдова, учитывая сохранение тенденции эмиграции. Наличие «мертвых душ» в списках избирателей, является незначительным, утверждают некоторые специалисты в области статистики. Избиратели, принимающие участие в местных выборах, запланированных на 20 мая, в течение оставшихся дней могут проверить списки избирателей, пишет point.md