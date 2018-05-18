Светлана Чеботарь: На одну и ту же формулу расчета пенсий перешли все - и депутаты, и члены правительства

Последний этап валоризации пенсий для тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2014 до конца марта 2017, проведут 1 ноября.

В интервью moldpres глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь отметила, что реформа стала возможной благодаря переходу к единой пенсионной системе. "На одну и ту же формулу расчета пенсий перешли все - и депутаты, и члены правительства, а также госслужащие и местные избранники. Систему унифицировали", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь. Рассказала Светлана Чеботарь и о грядущей больничной реформе. Она подчеркнула, что речь идет об улучшении качества предоставляемых услуг. "Как мы можем говорить о качественных услугах, если, например, в роддоме одного из районных центров рождается всего 20 детей. А врачу необходимо для хорошей практики принимать по меньшей мере две-три роженицы в день, иначе он теряет профессионализм", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь. Затраты на больничную реформу еще предстоит подсчитать. Ее проведут в 71 медучреждении страны.

Комментарии

Другие новости