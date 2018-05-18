"Саратовские авиалинии" прекратят работу и уволят больше тысячи человек

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о прекращении деятельности с 31 мая 2018 года и увольнении 1200 сотрудников.

В пресс-релизе компании говорится, что Росавиация направила руководству авиаперевозчика письмо о приостановке продаж авиабилетов компании с 30 мая. В "Саратовских авиалиниях" сочли это фактическим ограничением сертификата эксплуатанта.

"Руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице", - говорится в сообщении компании.

Компания объявила о прекращении продаж билетов с 31 мая и пообещала вернуть деньги за проданные билеты в установленном законом порядке.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение через семь минут после взлета. Всего в самолете был 71 человек, включая экипаж. Все они погибли. В тот же день Ространснадзор заявил о проведении внеплановой проверки комапнии.

После этого Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании сначала 27 апреля, а потом продлила его до 30 мая, пишет ВВС.

Росавиация объясняла эту меру "нарушением требований федеральных авиационных правил в части подготовки и выполнения полетов, приведших к авиационному происшествию".

В своём заявлении 17 мая компания отмечает, что "предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации".

Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский пояснил Русской службе Би-би-си, что после катастрофы Росавиация согласно закону обязана была проверить "Саратовские авиалинии". Однако пока те недостатки, которые были выявлены в ходе проверок, в полном объёме не устранены.

По словам Извольского, перевозчик отчитывался о том, что принимает меры, но не устранила все нарушения. Поэтому "Саратовским авиалиниям" было направлено письмо с требованием не продавать билеты после 30 мая. При этом летать под своим новым брендом компания также не сможет.

Помимо Росавиации претензии к компании предъявлял Ространснадзор. Его глава Виктор Басаргин заявил, что у перевозчика был "снижен контроль" за безопасностью полетов и "за всеми системами", передавало РИА Новости. Он также считает, что компания направляла недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение безопасности полетов.

Кроме того, Басаргин озвучил несколько причин катастрофы Ан-148: "Здесь есть и ошибки пилотирования, и вопросы, связанные с особенностями самого воздушного судна", - сказал Басаргин.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько предложил авиакомпании самостоятельно подать заявление на отзыв сертификата эксплуатанта.

В "Саратовских авиалиниях" утверждают, что "авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации".

В этом году компания находилась на 18-м месте по количеству перевезенных пассажиров среди российских авиакомпаний. За первые три месяца они перевезли больше 127 тысяч человек.

В начале апреля "Саратовские авиалинии" объявили о регистрации новой торговой марки Ivolga, под которой они планировали летать. 17 мая, в день, когда компания объявила о прекращении деятельности, ее флот пополнился новым самолетом Embraer 190, который прилетел в Саратов в новой ливрее Ivolga Airlines.

"Саратовские авиалинии" рассчитывали, что в 2018 году парк Ivolga Airlines будет состоять из четырех Embraer 190 и одного Boeing 737-800, а в 2019 году в него должны были включить еще два Embraer 190 и один Boeing 737-800.