Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила о прекращении деятельности с 31 мая 2018 года и увольнении 1200 сотрудников.
В пресс-релизе компании говорится, что Росавиация направила руководству авиаперевозчика письмо о приостановке продаж авиабилетов компании с 30 мая. В "Саратовских авиалиниях" сочли это фактическим ограничением сертификата эксплуатанта.
"Руководством АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года. Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице", - говорится в сообщении компании.
Компания объявила о прекращении продаж билетов с 31 мая и пообещала вернуть деньги за проданные билеты в установленном законом порядке.
11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение через семь минут после взлета. Всего в самолете был 71 человек, включая экипаж. Все они погибли. В тот же день Ространснадзор заявил о проведении внеплановой проверки комапнии.
После этого Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании сначала 27 апреля, а потом продлила его до 30 мая, пишет ВВС.
Росавиация объясняла эту меру "нарушением требований федеральных авиационных правил в части подготовки и выполнения полетов, приведших к авиационному происшествию".
В своём заявлении 17 мая компания отмечает, что "предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации".
Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский пояснил Русской службе Би-би-си, что после катастрофы Росавиация согласно закону обязана была проверить "Саратовские авиалинии". Однако пока те недостатки, которые были выявлены в ходе проверок, в полном объёме не устранены.
По словам Извольского, перевозчик отчитывался о том, что принимает меры, но не устранила все нарушения. Поэтому "Саратовским авиалиниям" было направлено письмо с требованием не продавать билеты после 30 мая. При этом летать под своим новым брендом компания также не сможет.
Помимо Росавиации претензии к компании предъявлял Ространснадзор. Его глава Виктор Басаргин заявил, что у перевозчика был "снижен контроль" за безопасностью полетов и "за всеми системами", передавало РИА Новости. Он также считает, что компания направляла недостаточно финансовых ресурсов на обеспечение безопасности полетов.
Кроме того, Басаргин озвучил несколько причин катастрофы Ан-148: "Здесь есть и ошибки пилотирования, и вопросы, связанные с особенностями самого воздушного судна", - сказал Басаргин.
В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько предложил авиакомпании самостоятельно подать заявление на отзыв сертификата эксплуатанта.
В "Саратовских авиалиниях" утверждают, что "авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации".
В этом году компания находилась на 18-м месте по количеству перевезенных пассажиров среди российских авиакомпаний. За первые три месяца они перевезли больше 127 тысяч человек.
В начале апреля "Саратовские авиалинии" объявили о регистрации новой торговой марки Ivolga, под которой они планировали летать. 17 мая, в день, когда компания объявила о прекращении деятельности, ее флот пополнился новым самолетом Embraer 190, который прилетел в Саратов в новой ливрее Ivolga Airlines.
"Саратовские авиалинии" рассчитывали, что в 2018 году парк Ivolga Airlines будет состоять из четырех Embraer 190 и одного Boeing 737-800, а в 2019 году в него должны были включить еще два Embraer 190 и один Boeing 737-800.
Комментарии
- В США вертолет уронил на школу ящик с боеприпасами
- В США перевернулся школьный автобус, есть жертвы
- Во Франции предотвратили теракт
- ЦРУ впервые возглавила женщина. При Буше она отвечала за секретные тюрьмы
- Еврокомиссия подаст в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха
- Bloomberg: в этом году быстрее всех богатеют миллиардеры из Франции
- Суд ЕС заступился за пчел и подтвердил ограничения на вредные для них пестициды
- На Гавайях начались землетрясения
- ДТП в Словакии: машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
- Премьер-министр Польши указал на необходимость новой ядерной сделки с Ираном
- На Прикарпатье поезд врезался в автомобиль, есть жертвы
- Пенсионер сделал дом из самолета, перевозившего тело миллиардера
- В Ираке россиянина приговорили к смертной казни
- Бьюти-блогер рассказала, как добиться идеального фото
- У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Раду: пусть Нэстасе и Чебан обезьянничают и дальше на ТВ, а мэрия станет зоной, свободной от политики.
- Юлия Самойлова думала отказаться от участия в Евровидении
- Додон: Ренато Усатый – человек с больным воображением на грани психологического срыва
- В Кишинёве без вести пропал 65-летний мужчина
- Еврокомиссия подаст в суд на шесть стран ЕС из-за загрязнения воздуха
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- Предсказана скорая вулканическая катастрофа в США
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Активный, творческий день. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня возможны перемены. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei