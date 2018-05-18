Мусорный беспредел: столичная жительница превратила свою квартиру в свалку

80-летняя жительница столичного сектора Ботаника превратила двухкомнатную квартиру в свалку. Домой она приносит пустые бутылки, газеты, старую одежду и другие вещи.

Соседи пенсионерки негодуют. Помимо неприятного запаха в многоэтажке появились паразиты.

В подобной ситуации оказались и жители многоквартирного дома на улице Христо Ботева. Они борются с необычной привычкой своей соседки уже три года.

Недовольные жильцы неоднократно обращались за помощью к властям.

"Есть квартиры просто в ужасном состоянии. В некоторых даже не было места, чтобы пройти. А одна двухкомнатная квартира была забита до потолка", - сказал вице-претор сектора Ботаника Борис Препелицэ.

Врачи говорят, что к накапливанию мусора предрасположены люди, страдающие психическими заболеваниями.

"Они думают, что вещи, которые они собирают, им необходимы. И они не могут смириться с тем, что от мусора нужно избавляться. Обычно это одинокие люди, которые остались без присмотра."

За год в претуру Ботаники поступило 10 жалоб от жильцов, соседи которых заполнили свои квартиры мусором.





