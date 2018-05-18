Добрые дела для Кишинева: на Буюканах построили детскую площадку

Кампания "Сделай что-то хорошее для Кишинева", запущенная Сильвией Раду, продолжает приносить ощутимые результаты. В одном из дворов столичного сектора Буюканы появилась новая игровая площадка. Ее построил предприниматель, который решил вложить деньги в инфраструктуру города в поддержку независимого кандидата в мэры Кишинева Сильвии Раду. Дети с радостью бежали покататься на качелях.

Предприниматель, который вложил деньги в детскую площадку, говорит, что его компания уделяет большое внимание гражданским акциям.

"Мы стараемся воспитывать в нашей компании социальную ответственность, принимать участие в разных мероприятиях. А призыв Сильвии Раду стал для нас своевременным. Мы сделали все практически за два дня", - сказал предприниматель Андриан Кожокару.

"Думаю, люди устали от наглядной агитации и фальшивых улыбок с панно и экранов телевизоров. Они хотят видеть конкретные дела в нашем городе, хотят другой жизни, хотят решения своих проблем", - сказала независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.

Независимый кандидат в мэры Сильвия Раду запустила акцию обустройства города. Она призвала предпринимателей не в ее предвыборную кампанию, а в развитие инфраструктуры.







