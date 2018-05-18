Возрождение гимназии: в Каушанском районе впервые за 90 лет проведут ремонт школы

Гимназию в селе Сэицы Каушанского района ремонтируют впервые за 90 лет. Районный совет Каушан и совет румынского уезда Дымбовица выделил на это почти пять с половиной миллионов леев.

Татьяна Диденко работает в школе уже 36 лет. Она рада, что, наконец, будет работать в достойных условиях.

"Когда я начала здесь работать, здание отапливалось печкой. Топили печь и шел дым. В прошлом году кое-где разрушились стены и потолок. Хорошо, что детей тогда не было", - сказала учитель Татьяна Диденко.

Всего за три недели построили новую крышу. Директор гимназии довольна темпом проводимых работ.

"За работу взялись толковые ребята, они трудились до поздней ночи, до 12 часов", - сказала и.о. директора гимназии Татьяна Диденко.

И школьники говорят, что в гимназию теперь будут ходить с удовольствием. А родители с нетерпением ждут окончания ремонта.

Председатель района говорит, что на выделенные средства получится полностью обновить школу.

"На втором этапе отремонтируем классы. Поменяем двери, окна, полы", - сказал председатель Каушанского района Николай Горбан.

Госсекретарь министерства образования Игорь Шаров надеется, что в скором времени все школы страны приведут в порядок.

"Мы замечаем, что в последнее время вся территория Молдовы превратилась в строительную площадку. Радует, что много инвестируют в образование", - сказал госсекретарь министерства образования Игорь Шаров.

В гимназии села Сэицы учатся 240 детей.





