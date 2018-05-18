В Сорокской крепости прошла "Ночь музеев"

Сорокская крепость накануне вечером открыла свои двери для посетителей в рамках акции "Ночь музеев". Мероприятие провели на четырех сценах при участии ста актеров, 45 танцоров и профессиональной группы сценаристов, историков и костюмеров. Программа началась в 22 часа и длилась до полуночи.

Для гостей устроили театральные постановки, концерт народной и оперной музыки, танцы и фейерверки.

Специальными гостями вечера стала группа "BrioSonores".

Выступили и зарубежные гости. В Сороки приехал танцевальный коллектив из румынского уезда Бузэу.

Посетители говорят, что программа вечера была впечатляющей.

По словам организаторов, такими акциями они надеются научить людей ценить и сохранять культурное наследие.

"Ночь музеев - это не только один день. Это наша любовь к историческому и культурному наследию. Наше поколение живет на этой земле не только потребления ради, но и чтобы создавать, а также хранить то, что нам оставили наши предки", - сказал директор музея "Сорокская крепость" Николай Булат.

"Ночь музеев" в Сорокской крепости организуют уже четвертый год подряд.