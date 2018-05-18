Начался ремонт дорог во дворах

Столичные власти взялись за дороги внутри жилых кварталов. Более ста рабочих муниципального предприятия "Эксдрупо" и 60 единиц спецтехники латают ямы.

Жильцы домов, а особенно водители, рады, что наконец начали ремонтировать и проезжую часть во дворах жилых домов.

Ремонт начался и во дворах на Измаильской.

"До сих пор успели положить слой щебня и слой бетона. Около 500 квадратных метров сделали и будем работать до тех пор, пока всё не закончим", сообщил глава подразделения Exdrupо, сектор Центр, Анатолий Филимон.

Власти говорят, что интенсивные работы идут во всех секторах столицы.

"Начали со дворов жилых домов, в каждом районе по одному. Есть те, которые нуждаются в срочном ремонте, асфальт там очень сильно разрушен. Отремонтируем один двор за другим", сообщил глава МП Exdrupo, Андриан Болдуреску.

В этом году, на текущий ремонт дорог было выделено 85 миллионов леев.