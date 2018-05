По данным издания, извержение сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом, пишет korrespondent.net

В свою очередь Геологическая служба США сообщила, что извержение произошло в 05:00 по местному времени (18:00 по млд).

Также сообщается, что была проведена эвакуация сотрудников обсерватории вулкана и национального парка. Местными властями был выпущен красный авиационный кодекс - предупреждает пилотов, чтобы они избегали потенциально опасного облака из пепла.

Ранее сообщалось, что на Гавайях объявлен самый высокий уровень тревоги из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Известно, что в восточной части острова были разрушены 26 жилых домов. Людей эвакуировали.

Wide angle @USGSVolcanoes camera shows incandescence in Halema'uma'u prior to this morning's eruption. Timelapse starts late yesterday afternoon pic.twitter.com/5tDcVkiQIg