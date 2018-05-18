В США перевернулся школьный автобус, есть жертвы

В США в штате Нью-Джерси на востоке страны в аварию попал школьный автобус. Жертвой ДТП стал один человек, передает в четверг, 17 мая, СNN.

По предварительным данным, школьный автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся с самосвалом в округе Моррис. Известно о пострадавших, однако их точное число не приводится.

Об аварии также сообщается в Twitter местной полиции.

На место ДТП прибыли медики, движение транспорта в районе происшествия перекрыто. Пострадавших принимает медицинский центр города Моррис, сообщает korrespondent.net.