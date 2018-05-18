Россия расширяет географию полетов сверхзвуковых самолетов

Россия расширяет международную географию полетов сверхзвуковых ракетоносцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Они обсудили развитие инфраструктуры авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России и вопросы борьбы с международным терроризмом.

"Полеты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить свое присутствие", – сказал Кобылаш.

По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160, сообщает РИА Новости

"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", — сказал командующий, добавив, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.



Кроме того, Кобылаш сообщил, что на авиабазе стратегических ракетоносцев в Энгельсе построят новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлетно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов, также на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.





