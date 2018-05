В Германии торнадо разрушил десятки домов. ВИДЕО

В Германии над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия пронесся торнадо. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает Focus.

По информации местных властей, торнадо наблюдался около 15 минут.

В результате урагана более 40-50 семей остались без крова.

В ряде населенных пунктов ураган срывал черепичные крыши с десятков домов, побил машины и вырвал с корнем деревья.

Травмированы два человека, один из которых - достаточно серьезно.

Another amazingly close video of violent #tornado near Lobberich, Germany this afternoon 16th May 2018! WOW! Video by Björn Wobedo #ExtremeWeather #severeweather #StormHour pic.twitter.com/VhtlrUVXec — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) May 16, 2018