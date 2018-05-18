В киевском аэропорту изъяли 350 кило экзотических фруктов

В киевском аэропорту Борисполь пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили у иностранца партию экзотических фруктов из Таиланда. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 18 мая.

Отмечается, что во время оформления пассажиров рейса Бангкок – Киев – Одесса правоохранители досмотрели вещи гражданина Вьетнама, на которого было зарегистрировано 11 багажных мест, пишет korrespondent.net

"Выяснилось, что иностранец перевозил тайские фрукты общим весом почти 350 килограммов, задекларировав лишь незначительную их часть. Гуава, джекфрут, манго, папайя, рамбутаны, ламджаи, лимонграс и другие фрукты предназначались для ресторана вьетнамской кухни в Одессе", – говорится в сообщении.

Незадекларированные товары стоимостью свыше 100 тысяч гривен были изъяты в установленном порядке.