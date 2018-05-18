В США военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами. Об этом сообщает телеканал KTSM в пятницу, 18 мая.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд. Никто не пострадал, потому что учебное заведение у тому времени уже не работало.
Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет.
Как пишет korrespondent.net, военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.
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