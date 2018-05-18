Бьюти-блогер рассказала, как добиться идеального фото

Австралийская Instagram-блогер Лорен Кертис поделилась секретом создания идеального снимка. Свой пост она сопроводила фотографиями до и после ретуши.

Кертис отметила, что при просмотре фото видно, что она применяет цветокоррекцию. За счет нее снимок становится более теплым, а цвет загара - насыщенным.

Она также отбелила глаза, которые несколько пожелтели после использования цветокоррекции.

"Я также слегка сгладила ноги, потому что от холода кожа на них стала немного пятнистой", - отметила девушка.

Лорен Кертис - популярная бьюти-блогер, на канал которой в YouTube подписаны 3,6 миллиона человек. В Instagram же количество подписчиков девушки - 1,5 миллиона, пишет korrespondent.net