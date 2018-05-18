Пенсионер сделал дом из самолета, перевозившего тело миллиардера

Американский инженер на пенсии Брюс Кэмпбелл приобрел в Греции за $220 000 списанный самолет и превратил его в свою холостяцкую квартирку.

Самолет перевезли в США и установили на участке неподалеку от Портленда, штат Юта. Кемпбеллу принадлежит участок леса в 4 га. Boeing 727-400 летал с 1960 по 1984 год и знаменит тем, что на нем к месту погребения перевозили тело покойного миллиардера Аристотеля Онассиса. Брюсу Кемпбеллу 68 лет, он никогда не был женат и не имеет детей. Он не хотел брать ипотечный кредит и всю жизнь копил на дом, сообщает Daily Mail.

«Я хотел приобрести самый технологичный дом, обращал внимание на материалы, из которых он построен. Авиастроение оказалось самым передовым», — сообщил пенсионер.

Он закрепил самолет с помощью деревянных подпорок, сделал ванную и туалет, поставил необходимую мебель. Люди воспринимают его жилище как музей, туда даже ходят экскурсии. Питается холостяк консервами, которые покупает во время вылазок в город раз в две недели, передает Моя планета.