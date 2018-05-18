На Прикарпатье поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

В Рогатинском районе Ивано-Франковской области пассажирский поезд сообщением Ивано-Франковск – Киев протаранил легковой автомобиль Volkswagen Golf. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 18 мая.

По информации правоохранителей, водитель, двигаясь в направлении Рогатина, не учел дорожную обстановку, проявил невнимательность и пренебрег включенным сигналом светофора и опущенным автоматическим шлагбаумом. Он выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение, пишет korrespondent.net

В полиции отметили, что водитель был трезв, однако о его состоянии не сообщается. Есть информация только о пассажирах.