Instagram запустила репосты, но только в "историях"

Соцсеть Instagram дала возможность без лишних ухищрений вроде записи скриншотов поделиться чужими постами из своей ленты. Однако сделать такой репост можно будет только в формате публикации "сториз", к использованию которого принадлежащий Facebook сервис продолжает активно подталкивать аудиторию.

Функция репоста в настоящий момент выкатывается для пользователей Android-приложения Instagram, а на следующей неделе должна появиться и в iOS-версии. Чтобы поделиться чужой (но только из публичных аккаунтов) или собственной публикацией, нужно нажать на значок бумажного самолетика, который используется для отправки в Instagram Direct, передает Вести.ру.

В открывшемся меню появится пункт "создать историю с этим постом", после чего пост можно будет использовать в качестве стикера в истории, меняя его размер и положение, а также дополняя собственными надписями, фоном или рисунками.

При этом такая публикация в обязательном порядке содержит юзернейм автора поста и ссылку на оригинал. У владельцев публичных аккаунтов будет возможность запретить такое расшаривание своих записей, активировав соответствующий пункт в настройках приложения, пишет The Verge.

Формат Stories, исходно изобретенный мессенджером Snapchat, был позже подхвачен не только Instagram, но и другими принадлежащими Facebook сервисами: он есть и в Messenger, и в WhatsApp (называется "Статус") и в основном приложении соцсети. Накануне в компании Марка Цукерберга объявили, что Facebook Stories перешли планку в 150 миллионов ежедневных пользователей и начинают размещать рекламу в США, Мексике и Бразилии.