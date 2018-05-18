На кишиневских улицах начал ездить первый электробус

В Кишиневе официально запущен первый электробус. Экспериментальный маршрут "Е" будет называться "Парк "Алунелул"- Железнодорожный вокзал Кишинева".

Еще один проект начатый Сильвией Раду успешно запущен. По столичным улицам сегодня официально пустили первый электробус. Экспериментальный маршрут "Е" будет называться "Парк "Алунелул"- Железнодорожный вокзал Кишинева".

Еще будучи исполняющим обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду объявила о ведении переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Речь шла о возможном партнерстве и перспективе закупки такого транспорта из Минска. Раду тогда также заявила, что первый электробус появится в Кишиневе в качестве эксперимента, пишет kp.md

На своей странице в соцсетях сегодня Сильвия Раду подчеркнула, что пока политики делают лживые популистские заявления, обещанное ею кишиневцам выполняется. А в будущем она надеется, что таких электробусов в Кишиневе станет гораздо больше.

Ранее Сильвия Раду неоднократно призывала своих политических оппонентов отказаться от лживых заявлений и взаимных обвинений, и начать работать во благо граждан.

Напомним, Сильвия Раду является независимым кандидатом в мэры Кишинева. Занять пост градоначальника она намерена под лозунгом "Мэрия столицы - зона, свободная от политики".