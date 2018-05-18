В Белгороде семиклассники избили сверстника, заступившегося за друга

Российские правоохранители начали проверку информации об избиении группой подростков семиклассника в Белгороде, которого потом якобы заставили извиняться на коленях, сообщил представитель управления МВД по региону.

Информация о происшествии появилась вечером в четверг в интернет-издании fonar.tv. По его данным, 14 мая несколько подростков избили ученика школы №50 Белгорода, который заступился за товарища. Как сообщает издание, подростка после уроков ждали более 10 человек, видео избиения сняли на телефон, а к конце съемки школьника "заставили встать на колени и извиниться". Родственники ребенка обратились в полицию, а самого мальчика забрали в больницу на "скорой".

"В полицию обратилась мама ребенка, видео мы видели, в настоящее время проводится проверка", — сказал РИА Новости представитель УМВД.

По его словам, пострадавший — ученик седьмого класса. "На следующий день из больницы была получена информация, что к ним обращался (несовершеннолетний)", — добавил собеседник агентства.

Где сейчас находится мальчик, собеседник агентства не уточнил, отметив только, "что обращался, это факт".

Рассказавшее о происшествии издание также сообщило о звонке родным ребенка директора школы, которая якобы заявила, что раз семья предала инцидент огласке, то подростку "здесь не учиться". Руководство учебного заведения пока не прокомментировало РИА Новости данную информацию.

Как пояснил РИА Новости заместитель руководителя управления образования администрации Белгорода Алексей Ковалев, если информация о реакции директора школы на случившееся подтвердится, то к директору "будут вопросы", но для этого надо проводить служебное расследование.