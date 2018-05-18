У двух детей в Молдове обнаружили корь

Лабораторные анализы подтвердили наличие кори еще у двух пациентов – детей шести месяцев и шести лет. В обоих случаях инфицирование произошло от родственников, которые заразились за пределами страны.

Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья, шестимесячный ребенок заразился от своей 21-летней матери, которая заболела, когда находилась на Украине. 11 мая ребенок был обследован в Инфекционной больнице столицы и госпитализирован с температурой, передает Молдпрес.

Другой случай заражения корью зарегистрирован в Дрокиевском районе. Шестилетний ребенок из села Окюл Алб, который не был вакцинирован, заразился от своего дяди, недавно вернувшегося с Украины.

Замдиркетора Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ подчеркнул, что единственной формой защиты от этой инфекции является вакцинация, и призвал всех родителей, которые отказываются делать прививки детям, поменять свое решение.

"Эти поддающиеся иммунологическому контролю инфекционные заболевания можно предотвратить только с помощью вакцинации, в Молдове достаточно запасов вакцин, при этом уровень иммунизации – более 95%. В случае возможной эпидемии наиболее пострадавшими могут стать дети, которые не получили вакцину", - отметил эпидемиолог, напомнив, что вакцину от кори получают в три этапа: первый раз – в 12 месяцев, а затем через шесть и 15 лет.