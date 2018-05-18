«Новая газета» рассказала о чтении российскими спецслужбами переписки в ICQ

Российские спецслужбы способны читать переписку в мессенджере ICQ, пишет «Новая газета». Этот вывод издание сделало, проанализировав приговоры российских судов, в которых упоминается чтение переписки пользователей.

Речь идет об оперативно-разыскном мероприятии под названием «снятие информации с технических каналов связи» (СИТКС). В приговорах СИТКС упоминается, если с помощью него следствие доказывало вину подсудимого.

В базе приговоров журналисты обнаружили 250 решений судов с упоминанием СИТКС. Исключив дела, в которых следователи читали смс-сообщения или прослушивали телефонные переговоры, «Новая газета» нашла 34 случая прочтения переписки в мессенджерах. В 14 приговорах упоминается ICQ, в десяти — Skype, в девяти — Telegram, в двух — WhatsApp и по одному разу «ВКонтакте», Jabber, WeChat и Viber.

Читать переписку спецслужбы могут, если изымают устройство подозреваемого и читают его (офлайн-снятие информации) или взломают пароль пользователя, намеренно заражают устройство подозреваемого или читают «на лету», когда владелец мессенджера предоставляет следователям онлайн-доступ к переписке, объясняет газета.

Из 34 случаев в 21 следователи читали переписку уже после изъятия устройства. В шести случаях журналисты определить способ снятия информации не смогли, так как судьи исключили эту информацию из приговоров. В семи случаях имело место «онлайн-снятие» информации с каналов связи, и в шести из них спецслужбы читали переписку в ICQ. В делах с Telegram и Skype «снятие информации» произошло уже после изъятия устройства подозреваемого, пишет газета.

В связи с блокировкой Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, советник президента по развитию интернета Герман Клименко советовал переходить на ICQ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что установил ICQ и наладил через нее контакты с журналистами кремлевского пула.

Мессенджер ICQ придумали в 1996 году школьники из Тель-Авива, создавшие компанию Mirabilis. В 1998 году Mirabilis продала мессенджер американской AOL, в 2010 году его владельцем стал российский инвестфонд Digital Sky Technologies (DST), который вскоре вошел в Mail.Ru Group.

Пресс-служба ICQ назвала информацию о сотрудничестве со спецслужбами и предоставлении мессенджером доступа к переписке пользователей не соответствующей действительности. «Мы изучаем фактуру, изложенную в материале, для ее правовой оценки, включая период времени, о котором идёт речь в расследовании», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в редакцию Дождя.