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В столице задержали двух угонщиков авто
// фото: UBR
13:22, 18 May 2018
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Полиция задержала угонщиков, которые вскрыли микроавтобус на одной из парковок в столичном секторе Буюканы. Машину отогнали в Чадыр-Лунгу и бросили в поле.

По информации правоохранителей, задержанные 31-го и 36-ти лет признали вину и дают показания. Им грозит штраф в 27 тысяч леев или три года лишения свободы.





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