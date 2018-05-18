Студента из Израиля задержали за мошенничество

Гражданина Израиля, студента одного из молдавских вузов, задержали за мошенничество. По данным полиции, он обещал за шесть тысяч евро восстановить на факультете своего коллегу, гражданина Индии, и договориться с Бюро по миграции, чтобы того не выдворяли из страны.

Получив деньги, подозреваемый скрылся. Согласно следствию, используя такую же схему, задержанный обманул еще нескольких студентов из Индии. На имя гражданина Израиля открыли уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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