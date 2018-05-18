Адвокат возглавлял преступную группировку, которая отбирала квартиры у жителей Кагула

Задержан главарь преступной группировки, которая лишила квартир нескольких жителей Кагула. Им оказался адвокат.

По информации НЦБК, отъем жилья мошенники проводили на основании фальшивых документов и решений суда. Следствие установило эпизоды преступной деятельности с 2013 года по 2015.



В начале нынешнего года были задержаны четверо участников группировки, в том числе регистратор Кагульского кадастрового офиса. Их дела готовят к передаче в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.



Следствие продолжает расследование мошеннической схемы, чтобы выявить всех ее участников.





