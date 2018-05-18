Ziarul de Gardă проштудировали финансовое состояние Нэстасе

Нэстасе - едиственный кандидат в мэры Кишинева, который заявил в своей декларации о доходах за 2017 год, что ничего не заработал своей профессиональной деятельностью. Зато Нэстасе получил 35 тыс. евро от продажи автомобиля, а жена и его дети, которые живут в Германии, собрали в 2017 еще 77 тыс. евро.

Андрей Нэстасе живет в городе Кодру муниципия Кишинев, в доме, который официально принадлежит его матери-пенсионерке. Радиография доходов и имущества семьи Нэстасе была сделана издательством Ziarul de Gardă.

В публикации говорится о шикарном доме Нэстасе, который только по кадастровой оценке стоит порядка 2,23 млн леев, а его официальная площадь - 156 м2. Дом сдан в эксплуатацию в 2014 году и зарегистрирован на маму политика - Анну Нэстасе, которой 79 лет. При этом сама женщина живет в старом доме в селе Мындрешты, Теленештского района. В декларацию о доходах и собственности включены также 10 зданий, указанных в категории "жилые дома". Супруги Нэстасе также владеют двумя земельными участками для строительства в Бубуечь, муниципий Кишинев. Кроме того, в собственность Андрея Нэстасе входит квартира в столичном секторе Ботаника, а также два участка в Дурлештах.

Согласно отчетам о доходах и затратах предвыборной кампании, до 11 мая предвыборный фонд партии "Платформа Достоинство и правда" задекларировал 292,5 тыс. леев. Больше всего спонсорских денег внес глава кампании Нэстасе - Александру Македон, который владеет компанией телекоммуникаций "Starnet" - 250 тыс. леев. Арина Спэтару, кандидат партии "Платформа Достоинство и правда" в Бельцах, внесла еще 35 тыс. леев.

Ziarul de Gardă подчеркивает, что сам Андрей Нэстасе не внес ни единого лея в свою предвыборную кампанию, сообщает point.md