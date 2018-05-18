Ожирение и избыточный вес - проблема около половины граждан Молдовы

В Молдове почти около 50% граждан старше 18 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением. При этом среди жителей городов эта проблема распространена больше, чем среди сельчан.

Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья в связи с приближением Европейского дня профилактики ожирения, который отмечают в третью субботу мая, передает IPN.



Сообщается, что распространенность проблемы растет пропорционально возрасту, с 1% в возрастной группе от 18 до 24 лет, до 25% в возрастной группе 45-65 лет, после чего уменьшается. Причинами ожирения, говорят врачи, является низкое потребление фруктов и овощей. 66,6% молдаван потребляет менее пяти порций фруктов и овощей в день. В то же время сидячий образ жизни характерен почти для 60 процентов населения страны в возрасте 15 лет и старше.



Врач-эндокринолог Республиканской клинической больницы, доктор медицинских наук Георгий Караджа рассказал для IPN, что в Молдове 20-25% граждан имеют избыточный вес, т. е. масса их тела превышает на 10% нормальный вес. Если границы выше 10%, речь идет уже об ожирении. В Молдове 25-30% граждан страдают ожирением.



По его словам, количество людей с ожирением растет медленно, на один процент ежегодно. Люди, которые приходят к врачу лечиться, как правило, весят более 150 килограммов.